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    • 14.02.2021 20:17
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    duyurdu: ile ticari faaliyetler yeniden başladı

    Son dakika haberi... 'de yaşanan krizin uzlaşmayla sonuçlanmasının ardından ticaret faaliyetleri de başladı. ile arasında üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyularak ticari faaliyetlerin 3,5 yıl aradan sonra yeniden başlandığı açıklandı.

    AA
    Körfez'de dikkat çeken gelişme

    'de yaşanan krizin uzlaşmayla sonuçlanmasının ardından ticaret faaliyetleri de başladı.

    TİCARİ FAALİYETLER BAŞLADI
    Gümrük Genel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'daki Selva Sınır Kapısı'ndan Katar'daki 'na gelen ve geçiş yapan ticari hareketin prosedürlerinin tamamlanarak başladığı belirtildi.

    Selva Sınır Kapısı'ndan gelen kamyon şoförlerinin Kovid-19 testi yapıldığını gösteren Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı onaylı 72 saat geçerlilik süresi olan bir sertifika alması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ebu Semra Sınır Kapısı aracılığıyla ülkeye ürün taşıyan sürücü ve kamyonların Katar'a girişine izin verilmeyeceği, malların ithalatçı tarafından teslim alınarak, kendi kamyonlarına yükleneceği aktarıldı.

    KÖRFEZ'DE 3,5 YIL SONRA UZLAŞMA
    Suudi Arabistan, , ve , 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

    Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

    Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

    Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.

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