Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.02.2021 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 11:17
    ABONE OL

    SON DAKİKA: parlamento binasında patlama!

    Son dakika haberine göre, 'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi. 31 Ocak tarihinde Somali’nin başkenti 'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu bildirilmişti.

    AA
    Somali parlamento binasında patlama!

    Doğu Afrika ülkesi 'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent 'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

    SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
    Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Somali parlamento binasında patlama!