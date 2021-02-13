Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.