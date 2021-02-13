



TRUMP: "OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞUMUZA BİRLİKTE DEVAM ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.

Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.