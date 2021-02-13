Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.02.2021 23:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2021 01:10
    ABONE OL

    Son dakika: Eski Başkanı oylama sonucu aklandı!

    6 Ocak'taki baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanan eski Başkanı , oylama sonucu aklandı. Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 67 evet oyu gereken oylamada 57 evet oyu çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Trump, "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

    Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.



    43 SENATÖR 'SUÇU YOK' DEDİ
    Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi.



    Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmış oldu.



        ABD TARİHİNDEKİ EN HIZLI SÜREÇ
        Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı azil süreci olarak da kayıtlara geçti.

        Sabah başlayan ilk oturumda Demokrat savcı vekiller önce tanık çağırmaya karar verdiklerini açıklamış, yapılan oylamada (45-55) bu talep kabul edilmişti.



        Daha sonra Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmış, söz konusu tanık ifadesinin delillere eklenmesine ve tanık çağrılmamasına karar verilmişti.

        1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.



        TRUMP: "OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞUMUZA BİRLİKTE DEVAM ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
        ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

        Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

        Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.

        Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Son dakika: Eski ABD Başkanı Donald Trump oylama sonucu aklandı!