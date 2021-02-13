Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.02.2021 17:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 17:47
    ABONE OL

    'nın Fukushima eyaletinde 7.1 büyüklüğünde !

    Son dakika dünya haberleri...  'nın kuzeydoğusundaki eyaletinde 7.1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Miyagi, , , Gunma, Saitama, ve başkent 'da da hissedildi.

    AA
    O ülke 7.1'le sallandı

    Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte kaydedildi.

    7.1'LE SALLANDI
    Fukuşima kıyılarında 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.

    Deprem Miyagi, , , Gunma, Saitama, ve başkent 'da da hissedildi.

    2011'DE FELAKETE SEBEP OLMUŞTU
    Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ve tsunami sonrası Fukushima'da çok büyük bir yıkım gerçekleşmiş ve Daiiçi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yaşanması büyük bir felakete yol açmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Japonya'nın Fukushima eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem!