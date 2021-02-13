Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

7.1'LE SALLANDI

Fukuşima kıyılarında 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

2011'DE FELAKETE SEBEP OLMUŞTU

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ve tsunami sonrası Fukushima'da çok büyük bir yıkım gerçekleşmiş ve Daiiçi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yaşanması büyük bir felakete yol açmıştı.