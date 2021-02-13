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    • Dünya
    • 14.02.2021 01:04
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    • 14.02.2021 01:04
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    'da son 24 saatte 21 bin 231 yeni tip koronavirüs vakası

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 231 yeni vaka görüldü. Ülkede aşı yapılanların sayısı 2 milyon 248 bini geçti.

    AA
    Fransa'da son 24 saatte 21 bin yeni vaka

    'da son 24 saatte 199 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 81 bin 647'ye çıktı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 231 artışla 3 milyon 448 bin 617'ye yükseldi.

    Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 10 bin 37 kişiden 1795'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

    AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI 2.248.531
    paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 248 bin 531'e yükseldi, bunlardan 639 bin 899'ine ikinci doz aşı vuruldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Fransa'da son 24 saatte 21 bin 231 yeni tip koronavirüs vakası