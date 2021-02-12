Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere, Yemen'de Husiler olarak ifade edilen Ensarallah örgütüne yönelik Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında Küresel Özel Terör Örgütü tanımlamasını kaldırıyorum" duyurusunda bulundu.

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Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığını belirten Blinken, "Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım kuruluşları ve Kongredeki iki parti üyelerinin bu tanımlamanın Yemenlilere gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaşmasına çok kötü etki ettiğine dair uyarıları dikkat aldık" açıklamasını yaptı.

ABD'DEN DİYALOG ÇAĞRISI