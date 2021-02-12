Lavrov'un sözlerinin özellikle AB'de büyük yankı uyandırması ve tepki çekmesinin üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da açıklama yaptı. Lavrov'un röportajında sadece AB ile ilgili yorumlarının yer aldığı kısmın yayınlanmasını "büyük hata" olarak nitelendiren Peskov, "Lavrov'un sözlerinin bütününün dikkate alınması gerekir. Gerçek şu ki biz bunu istemiyoruz. Aksine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ancak Avrupa Birliği yaptırım yolunu izlerse evet, o zaman buna hazır oluruz" ifadelerini kullandı.

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