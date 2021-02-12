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    • Dünya
    • 12.02.2021 14:48
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    • 12.02.2021 16:31
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    'da ırkçılık yine gündemde! Yahudi karşıtlığı arttı

    'da ırkçılık bir kez daha gündemde! ya’da Yahudi düşmanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde büyük ölçüde arttığı ve sadece geçen yıl 2 bin 275 suç işlendiği belirtildi.

    AA
    Almanya'da ırkçılık tavan yaptı

    Milletvekili 'nun soru önergesine verilen cevapta, 'da geçen yıl Yahudi düşmanlığı kaynaklı 2 bin 275 suç işlendiği ve bunun 2001'den bu yana kayda geçen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

    KİMSE TUTUKLANMADI
    Cevapta, Yahudi düşmanlığına dönük suçlarla ilgili 1367 kişi hakkında işlem yapıldığı, ancak kimsenin tutuklanmadığı da açıklandı.

    hükümetinin antisemitizme karşı mücadele sorumlusu da açıklanan sayılardan dehşete düştüğünü belirterek bu sayıların, uyarı niteliğinde olması gerektiğini belirtti.

    Başkanı er gazetesine yaptığı açıklamada, açıklanan sayıların kendilerini tedirgin ettiğini vurgulayarak, bu saldırıların toplumda radikalleşmenin arttığını gösterdiğini ve azınlıklara karşı saygının azalmakta olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

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    Haberler Dünya Almanya'da ırkçılık yine gündemde! Yahudi karşıtlığı arttı