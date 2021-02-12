Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ABD'de bir 'Turk' daha

    ABD Başkanı Joe Biden, çeşitli bakanlıklara 3 Türk kadını atamıştı. Şimdi de Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Genel Müdür yardımcısı David Turk'u, Enerji Bakan Yardımcısı yaptı.

    ABD'de bir 'Turk' daha
    ABD Başkanı Joe Biden, çeşitli bakanlıklara 3 Türk kadını atamıştı. Şimdi de Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Genel Müdür yardımcısı David Turk'u, Enerji Bakan Yardımcısı yaptı. Ekvador'da dünyaya gelen Turk, ABD'de büyüdü. Şimdi herkes soyadı Turk olan bakan yardımcısının Türk mü yoksa Yahudi kökenli mi olduğunu araştırmaya başladı.



    Turk, Eski Başkan Barack Obama'nın Özel Asistanı olarak da Beyaz Saray'da çalıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'de bir 'Turk' daha