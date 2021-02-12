ABD'de bir 'Turk' daha

Başkanı Joe Biden, çeşitli bakanlıklara 3 Türk kadını atamıştı. Şimdi de Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Genel Müdür yardımcısıEkvador'da dünyaya gelen Turk, ABD'de büyüdü. Şimdi herkes soyadı Turk olan bakan yardımcısının Türk mü yoksa Yahudi kökenli mi olduğunu araştırmaya başladı.Turk, Eski Başkan Barack Obama'nın Özel Asistanı olarak da Beyaz Saray'da çalıştı.