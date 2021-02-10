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    • 10.02.2021 11:57
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    'den kripto para hırsızlığı! 300 milyon dolardan fazla para çaldılar

    Nükleer füzeleri, 'ye karşı meydan okumaları ve Kim Jong-un gerçeküstü açıklamalarıyla sık sık dünya gündemine gelen 'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 'de yer alan ve sadece belirli bir bölümü sızdırılan raporuna göre; Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2020 yılında "nükleer ve balistik füze programını desteklemek" için 300 milyon dolardan fazla kripto para çaldı.

    AA
    Yüz milyonlarca dolar kripto para çaldılar

    Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının nükleer program ve ülkenin zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak için finansal kurumlara karşı ''operasyonlar yürüttüğü'' ifade edilen raporda, ismi açıklanmayan bir BM üyesi ülke, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 316,4 milyon dolar dijital kripto para çaldığını iddia etti.

    KITALARARASI BALİSTİK FÜZE SERGİLENDİ
    AA muhabirinin 9 Şubat'ta sadece bazı bölümlerine ulaştığı aynı raporda ise Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiği bildirilmişti.

    Raporda Kuzey Kore'nin askeri geçit törenlerinde yeni kısa menzilli, orta menzilli, denizaltıdan fırlatılan ve kıtalararası balistik füze sistemleri sergilediği belirtilmişti.

        Kuzey Kore'nin yeni balistik füze savaş başlıkları test ettiğini ve taktik nükleer silahlar geliştirme hazırlıkları yaptığını duyurduğu ifade edilen raporda, Pyongyang'ın nükleer tesislerin bakımını yaptığı ve balistik füze altyapısını geliştirdiğine dikkat çekilmişti.

        500 BİN VARİL PETROL KISITLAMASI AŞILDI

        Nükleer ve balistik füze programları için Kuzey Kore'nin denizaşırı ülkelerden malzeme ve teknoloji arayışına devam ettiğine işaret edilen raporda, BM uzmanlarının Pyongyang'ın gemiden gemiye transfer yoluyla yasadışı rafine petrol ithalatını da soruşturduğu ve yıllık 500 bin varil petrol kısıtlamasının birçok kez aşıldığı kaydedilmişti.
            Haberler Dünya Kuzey Kore'den kripto para hırsızlığı! 300 milyon dolardan fazla para çaldılar