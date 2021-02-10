Nükleer ve balistik füze programları için Kuzey Kore'nin denizaşırı ülkelerden malzeme ve teknoloji arayışına devam ettiğine işaret edilen raporda, BM uzmanlarının Pyongyang'ın gemiden gemiye transfer yoluyla yasadışı rafine petrol ithalatını da soruşturduğu ve yıllık 500 bin varil petrol kısıtlamasının birçok kez aşıldığı kaydedilmişti.