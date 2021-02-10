Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının nükleer program ve ülkenin zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak için finansal kurumlara karşı ''operasyonlar yürüttüğü'' ifade edilen raporda, ismi açıklanmayan bir BM üyesi ülke, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 316,4 milyon dolar dijital kripto para çaldığını iddia etti.
KITALARARASI BALİSTİK FÜZE SERGİLENDİ
AA muhabirinin 9 Şubat'ta sadece bazı bölümlerine ulaştığı aynı raporda ise Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiği bildirilmişti.
Raporda Kuzey Kore'nin askeri geçit törenlerinde yeni kısa menzilli, orta menzilli, denizaltıdan fırlatılan ve kıtalararası balistik füze sistemleri sergilediği belirtilmişti.