Dünya şokta! Koronavirüse çok benzeyen yeni bir virüs türü ortaya çıktı! Kaynak yine yarasalar!

Singapur Üniversitesi'nden Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, yeni tip corona virüse (Covid-19) neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün Asya'nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını açıkladı.
Bilim insanları, Tayland'ın doğusundaki bir vahşi yaşam sığınağındaki at nalı yarasalarında Covid-19'a neden olan ile çok büyük genetik benzerliğe sahip bir virüs keşfetti.
CORONA VİRÜSLERİN REZERV ALANI GENİŞLEDİ
Söz konusu keşif, ilgili virüslerin bulunduğu alanı 4 bin 800 kilometrelik bir mesafeye kadar genişletti.