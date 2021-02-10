Dünya şokta! Koronavirüse çok benzeyen yeni bir virüs türü ortaya çıktı! Kaynak yine yarasalar!

ABD'de 17 milyon 531 bin 152, Hindistan'da 10 milyon 554 bin 554, Brezilya'da 8 milyon 447 bin 645 ve Rusya'da 3 milyon 493 bin 886 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 449 bin 273 kişi sağlığına kavuştu.