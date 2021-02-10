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    • Dünya
    • 10.02.2021 11:42
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    • 10.02.2021 12:00
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    Dünya şokta! Koronavirüse çok benzeyen yeni bir virüs türü ortaya çıktı! Kaynak yine yarasalar!

    Dünya Aralık 2019’dan bu yana koronavirüs ile savaşırken bir virüs türü daha ortaya çıktı. ’ın doğusundaki yarasalarda koronavirüse yüzde 90 benzeyen farklı bir virüs tespit edildi. Araştırmacılar, “RacCS203” adlandırdıkları virüs de dahil olmak üzere, yeni tip corona virüsle akraba olan virüslerin birçok ülkesindeki yarasalarda mevcut olduğunu söyledi.

    Singapur Üniversitesi'nden Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, yeni tip corona virüse (Covid-19) neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün Asya'nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını açıkladı.

    Bilim insanları, Tayland'ın doğusundaki bir vahşi yaşam sığınağındaki at nalı yarasalarında Covid-19'a neden olan ile çok büyük genetik benzerliğe sahip bir virüs keşfetti.

    CORONA VİRÜSLERİN REZERV ALANI GENİŞLEDİ
    Söz konusu keşif, ilgili virüslerin bulunduğu alanı 4 bin 800 kilometrelik bir mesafeye kadar genişletti.


        Çalışma Nature Communications'da yayınlandı. Araştırmacılar, örnekleme alanının yalnızca Tayland ile sınırlı olduğunu, ancak Sars-CoV-2 ile yüksek derecede genetik bağa sahip olan corona virüslerin birçok ülkedeki yarasalarda yaygın olarak bulunduğundan emin olduklarını ifade etti.

        Daha önceki araştırmalar, yeni tip corona virüsün insanlara yayılmadan önce büyük olasılıkla bir yarasada ortaya çıkmış olabileceğini ileri sürdü. Ancak virüsün kökeni hala net olarak bilinmiyor.

        YÜZDE 91,5 BENZERLİK
        Singapur Üniversitesi araştırmacıları, at nalı yarasalarındaki virüsü RacCS203 olarak adlandırdıklarını ve SARS-CoV-2'nin genetik koduyla yüzde 91,5 benzerlik sergilediğini söyledi. Bilim insanları ayrıca, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki yarasalarda bulunan ve yeni tip corona virüsün genomuna yüzde 93,6 benzerlik gösteren RmYN02 virüsü ile yakından akraba olduğunu söyledi.

            YARASA ANTİKORLARI CORONA VİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
            Bununla birlikte araştırmacılar, Güney Tayland'daki yasalarda ve bir pangolinde bulunan antikorları inceledi. Antikorların pandemik virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bu durumun yeni tip corona virüsü Güneydoğu Asya'da dolaştığının bir başka kanıtı olduğu aktarıldı.

            DSÖ'DEN AÇIKLAMA
            Öte yandan, Covid-19'un kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uzman heyeti, dün incelemelerini tamamlayarak açıklamalarda bulundu.

            Açıklamada, corona virüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediği ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediği belirtildi.

                DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS
                Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

                Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 79 milyon 18 bin 603'ü iyileşti.

                ABD'de 17 milyon 531 bin 152, Hindistan'da 10 milyon 554 bin 554, Brezilya'da 8 milyon 447 bin 645 ve Rusya'da 3 milyon 493 bin 886 kişi virüsü yenmeyi başardı.

                Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 449 bin 273 kişi sağlığına kavuştu.

                İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 113 bin 523, Almanya'da 2 milyon 57 bin 300, Kolombiya'da 2 milyon 34 bin 228, İngiltere'de 1 milyon 950 bin 886, Arjantin'de 1 milyon 786 bin 178, Meksika'da 1 milyon 501 bin 580, Güney Afrika'da 1 milyon 363 bin 947 ve Polonya'da 1 milyon 317 bin 474'e ulaştı.

                Dünya genelinde 25 milyon 631 bin 40 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

                    Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

                    Dünya genelindeki vaka sayısı 107 milyon 137 bin 839'a ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 340 bin 535 kişi hayatını kaybetti.
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                    Haberler Dünya Dünya şokta! Koronavirüse çok benzeyen yeni bir virüs türü ortaya çıktı! Kaynak yine yarasalar!