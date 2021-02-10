ABD'de 54 senatörden Biden'a skandal 'Türkiye' mektubu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

ABD 50'den fazla senatör, Başkan Joe Biden'a Türkiye ile ilgili mektup yazarak, skandal ithamlarda bulundu.
TÜRKİYE'YE BASKI YAPILMASI ÇAĞRISI
Senato'da toplam 100 üye bulunuyor. Bunlardan 54'ünün imza attığı mektupta, Biden yönetiminden Türkiye'deki insan haklarını korumak için daha çok baskı yapması istendi.
Ron Wyden ve Marco Rubio tarafından hazırlanan mektupta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iç siyasette muhalefeti marjinalleştirdiği, eleştiri yapan basını susturduğu ve gazetecileri tutukladığı gibi saçma iddialara yer verilirken, dış politikada atılan adımlar da eleştirildi.