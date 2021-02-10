ABD'de 54 senatörden Biden'a skandal 'Türkiye' mektubu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar





TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKTILAR

Türkiye'nin YPG'ye operasyonlarını "onlar DAEŞ'la savaşıyorlardı" diyerek örgütü korumaya almaya çalışılan mektupta, "Türkiye, Suriye'de DAEŞ ile savaşan ABD destekli Kürtlere küstahça saldırdı, tüm uyarılara rağmen Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın aldı ve Azerbaycan'ı Ermenistan ile toprak anlaşmazlığını çözmek için şiddet kullanmaya teşvik etti" gibi ifadeler kullanıldı. Haber7'nin haberine göre, konuyu 15 Temmuz darbe girişimine getiren ve FETÖ üyelerini iade etmemelerini örtbas etmeye kalkışan senatörler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve diğer ülkelere 2016'daki başarısız darbeden sorumlu olduğu Türk vatandaşlarını iade etmeleri için baskı yapmaya çalıştı. Erdoğan hükümeti, ABD'deki NBA oyuncusu Enes Kanter gibi kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştı" sözleriyle FETÖ mensuplarına kol kanat gerdi.