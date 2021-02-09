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    • 09.02.2021 11:41
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    • 09.02.2021 11:50
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    'ye karşı silahlanmaya milyarlar akıtan 'da durum içler acısı! Bir tabak bedava yemek için kilometrelerce kuyruk!

    ’da ekonomik kriz giderek derinleşiyor. ’de sürekli olarak gerilimi artıran ve ’ye karşı silahlanmaya milyarlar ayıran Yunanistan’da bir tabak bedava yemek için kilometrelerce kuyruk oluştu.

    Türkiye'ye karşı silahlanmaya milyarlar ayıran Yunanistan'da bir tabak bedava yemek için kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan manzarayı eleştiren Selanik medyasından Thes.gr, Selanik'te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor başlıklarıyla Atina yönetimini eleştirdi.

    Ekonomik krize rağmen Türkiye'ye karşı silahlanmayı sürdüren Yunanistan'ın Selanik kentinde vatandaşlar bir tabak bedava yemek için uzun kuyruklar oluşturup, dakikalarca ayakta bekledi. Selanik'in Polihni semtindeki bir restoran sahibi bedava yemek kampanyası başlattı. Bedava yemeği duyan onlarca kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. O anları görüntüleyen Selanik medyası Atina yönetimini Selanik'te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor başlıklarıyla eleştirdi.

    SINIRDAKİ ASKERİN 6 AYLIK MAAŞI ÖDENMEDİ
    Yunanistan'da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade edildi. Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (.... /) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor ifadeleriyle Atina yönetimine tepki göstermişti.

        6 AYDIR ASKERLERE DE MAAŞ VERMİYORLAR
        Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen silahlanma harcamalarından geri durmayan Yunanistan'da sınırdaki askeri personelin ödenmeyen maaşları krize neden oldu. Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade eden, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) " Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor. Gereği yapılmalı" diyerek, Atina hükümetine tepkilerini dile getirdi.

        "MEMNUNİYETSİZLİKLE KARŞILANMAKTADIR"
        Askeri birliğin parlamentodaki milletvekiline hitaben yazdığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Milletvekilleri; Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), Silahlı Kuvvetlerde görev yapanlara son yıllarda göstermiş olduğunuz özel hassasiyeti bilerek, ordu personelinde hüküm süren yoğun tatminsizlik havasını sizlere aktarmaktadır.

        Evros vilayetinde görev yapan Silahlı Kuvvetler personeli, göçmen akışlarını önlemek için verdikleri hizmetlerin ödenmemesini memnuniyetsizlikle karşılamaktadır. Özellikle şu birliklerde görev yapan meslektaşlarımız: 12. Mekanize Piyade Tümeni. 16. Mekanize Piyade Tümeni. 50. Mekanize Piyade Tugayı... Güvenlik Kapsama Bölgesi (ZAP) dahilinde, ülkemize yönelik gelen yasa dışı göç akışını önlemek için hizmet veren meslektaşlarımız altı (6) aydan fazla süreyle ödenmemiş durumda bulunmaktadırlar.

            Aynı durumun 2020'nin ilk yarısında yaşandığı ve sorunun Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), tarafından hazırlanan raporu sonrasında, Evros Parlamento Milletvekili sayın Hristos Dermecopulos tarafından Milli Savunma Bakanı sayın Nikolaos Panagiotopoulos'a sunulmasının ardından çözüldüğünü hatırlayalım."

            KRİZE RAĞMEN SİLAHLANMAYA DEVAM
            Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartılmıştı.
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