6 AYDIR ASKERLERE DE MAAŞ VERMİYORLAR

Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen silahlanma harcamalarından geri durmayan Yunanistan'da sınırdaki askeri personelin ödenmeyen maaşları krize neden oldu. Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade eden, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) " Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor. Gereği yapılmalı" diyerek, Atina hükümetine tepkilerini dile getirdi.