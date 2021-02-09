Darbeyle iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Partisinin (NLD) üyesi Zin Mar Aung ise cuntanın demokratik seçimler yapılacağına dair vaatlerinin inandırıcı olmadığını ifade etti ve "Bu tür boş vaatleri daha önce de duyduk. Sivil iradeye geçiş 20 yıldan fazla sürdü. Bunun tekrar yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.