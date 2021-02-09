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    • Dünya
    • 09.02.2021 23:17
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    • 09.02.2021 23:18
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    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "" basınında ses getirdi

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tyip Erdoğan'ın duyurduğu "" basınında geniş yer buldu. Rus basını, Türkiye'nin 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını okuyucularına duyurdu.

    Türkiye'nin hamlesi büyük ses getirdi

    Başkan Recep Tyip Erdoğan Türkiye'nin 'nın tanıtımında 10 yıllık hedefleri açıkladı.

    RUS BASININDA SES GETİRDİ
    Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı"na geniş veren basını, Türkiye'nin 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını aktardı.

    Rus haber ajansı , "Türkiye 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planlıyor" başlığıyla verdiği haberde, Başkan Erdoğan'ın, söz konusu plan için Türk mühendislerine güvendiğine yönelik açıklamalarına yer verdi.

    , "Erdoğan Türkiye'nin uzaydaki planlarından bahsetti" başlığıyla gördüğü haberde, Türkiye'nin uzaya erişim kazanmak için uluslararası katılımlı bir uzay üssü kurmayı planladığına işaret edildi.

    "MİLLİ BİR MARKA"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkesinin yeni nesil uyduların geliştirilmesinde milli bir marka oluşturmayı planladığı sözlerine yer veren gazetesi de Türkiye'nin 2028'de uzay aracını yakın yörüngeye çıkarmak istediğini belirtti.

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