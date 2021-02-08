Yunanistan’da maaş krizi: Sınırdaki askerler 6 aydır ödeme alamıyor



KRİZE RAĞMEN SİLAHLANMA YÜZDE 5 ARTTI

Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartılmıştı. Yunanistan'ın Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geriye kalan 11.5 milyar euro'luk borcun, bu yı

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