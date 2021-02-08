Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sahaya inmesiyle Fransa'dan Rafale jetleri satın alan, ABD'den F-35 isteyen ve müttefikleriyle arka arkaya tatbikatlara girişen Yunanistan, bugün yeni bir adım atıyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve işbirliğini görüşmek üzere İsrail ve Güney Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Miçotakis, Tel Aviv'de mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.
Atina yönetimi, Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesiyle İsrail'den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor.
Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kuruluyor.