Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve işbirliğini görüşmek üzere İsrail ve Güney Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Miçotakis, Tel Aviv'de mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

Atina yönetimi, Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesiyle İsrail'den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor.