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    • 08.02.2021 21:03
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    bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti:  bize başka bir yol bırakmadı

    , 'nın Büyükelçiliğinde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde "Rusya bize başka bir yol bırakmadı." ifadelerini kullandı.

    AA
    İsveç bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

    Dışişleri Bakanı Ann Linde, kamu televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğinde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini belirterek "Rusya bize başka bir yol bırakmadı." dedi.

    İSVEÇLİ DİPLOMATIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

    Linde, Twitter mesajında da bir Rus diplomatın İsveç'i terk etmesini istedikleri konusunda 'nın Stockholm Büyükelçisi'ni bilgilendirdiklerini belirtti. Linde "Bu, sadece görevini ifa etmekte olan İsveçli bir diplomatın sınır dışı edilmesi yönündeki kabul edilemez karara açık bir yanıttır." ifadesini kullandı.

    Bakanlığı 5 Şubat'ta Rus muhalif 'a destek için yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle , ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

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