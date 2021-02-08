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    • 09.02.2021 00:52
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    , ulusal aşısının ilk siparişlerini 'ye kaptırdığı için eleştiriliyor! "'un sözleri ve politikaları, eylemleriyle tutarlı değil"

    yönetimi, ulusal aşı firmalarından Valneva'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için üreteceği aşının ilk siparişlerini 'ye kaptırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

    AA
    Fransa, ulusal aşısının ilk siparişlerini İngiltere'ye kaptırdı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sürecini yönetememekle eleştirilen , şehrinde Fransa- ortaklığıyla kurulan Valneva'nın aşısının ilk üretiminden faydalanamayacak.

    Aşırı sağcı parti 'nin iki numaralı ismi , Fransa hükümetini aşı çalışmalarına yeterli yatırımı yapmadığı ve bu alandaki egemenlik hakkını başka ülkeye kaptırdığı gerekçesiyle eleştirdi.

    Ulusal Meclis Başkanı da aşı üretiminde dayanışma görüntüsü veren Avrupa'nın Fransa'nın bu alandaki ilk üretimine katkı sağlamamak ve yeterli dayanışmayı sergilememekle suçladı.

    Sol cephe, Cumhurbaşkanı 'a "sözleri ve politikalarının, eylemleriyle tutarlı olmadığı", yönetime de Kovid-19 salgınının neden olduğu sağlık krizini yönetemediği ve yanlış politika uyguladığı eleştirisi getirdi.

    İNGİLTERE'DEN FİRMAYA 1,4 AVRO ÖDEME

    Temmuzda ile ön anlaşma yaparak üretimine İngiltere'de devam kararı alan ve klinik deneylerinin ilk aşamasını geçen Valneva, baharda yapacağı testlerde de başarı sağlarsa bu yıl sonunda 'a 60 ila 100 milyon arasında doz teslim edecek.

    Anlaşma gereği 'tan aşı için toplam 1,4 milyar avro alacak firma 2025'e kadar bu ülkeye aşı üretecek.

    (AB) ülkeleri, ilk siparişlerin İngiltere tarafından alınacak olması nedeniyle ancak 2022'de aşı için firmaya sipariş verebilecek.

    Ocak sonunda ilaç firması aşı üretiminde gecikeceğini açıklamış, de temel aşı çalışmasını etki sağlayamadığı gerekçesiyle durdurduğunu bildirmişti.

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