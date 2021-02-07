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    • Dünya
    • 07.02.2021 09:36
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    • 07.02.2021 09:53
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    Zenginlerin gözü bu göktaşında! Fiyatı dudak uçuklattı

    Son dakika haberi... Gelecek hafta, en muhteşem 70 göktaşı, merkezli müzede evi Christie’s tarafından İnternette düzenlenecek olan açık artırmayla satılacak. Aralarında 'tan geldiği tespit edilen göktaşları da yer alıyor.

    Zenginlerin gözü bu göktaşında! Fiyatı dudak uçuklattı

    Koleksiyonda aydan düştüğü kanıtlanan ve 180 bin ila 250 bin sterlin arasında satılması beklenen bir meteorun dışında, Mars'tan geldiği tespit edilen göktaşları da yer alıyor.

    Müzayedede ünlü koleksiyonerlerin çekişmesi beklenirken Christie's yetkilisi James Hyslop, son derece nadir görüldükleri için binlerce yıllık meteorların popüler olduğunu söyledi.

    KİMLER PEŞİNDE?

    Birçok ünlü sanatçı ve iş insanının milyonlarca dolarlık göktaşı koleksiyonlarına sahip olduğu biliniyor. Ay'da altın madeni bulmaya çalışan Hintli multimilyoner Naveen Jain'in 5 milyon dolarlık göktaşı koleksiyonu var.
        Haberler Dünya Zenginlerin gözü bu göktaşında! Fiyatı dudak uçuklattı