TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNİN ÖNÜNDE

İki doz aşıya göre yapılan hesaplamada, Türkiye'nin ise 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75'ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor. Bu süre, 3.2 yıl ile Almanya, 3.4 yıl ile Brüksel ve 3.9 yıl ile Hollanda gibi pek çok Avrupa ülkesinin önünde.