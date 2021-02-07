Dünyada şimdiye kadar 124 milyon kişinin COVID-19'a karşı aşılandığı bildirildi. Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 75'inin aşı olması gerektiği hesaplanırken Amerikan Bloomberg'in modellemesine göre, aşılamada hızlı davranan İsrail 2 ay sonra, ABD ise 2022 itibariyle sürü bağışıklığı kazanabilir.
328 milyon nüfuslu ABD'de aşılanan kişilerin nüfusa oranı 9.1. Ülkenin yeni başkanı Joe Biden, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyondan fazla kişinin aşı olmasını hedefliyor. Bloomberg'in haberine göre, aşılama mevcut şekilde ilerlediği takdirde, 1 Ocak 2022 itibariyle nüfusunun yüzde 75'ini aşılamayı başaran Amerika sürü bağışıklığı kazanmış olacak.
İSRAİL VE İNGİLTERE ÖNDE GİDİYOR
Aşılama konusunda dünyada en iyi ülke konumundaki İsrail'de, yalnızca 2 ay içinde nüfusun yüzde 75'i aşılanmış olacak. 8.8 milyon nüfuslu ülkede, Amerikan Pfizer ile başında Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin bulunduğu Alman BioNTech'in ortak geliştirdiği aşı kullanılıyor.