Her şey sil baştan! Koronavirüs hayvan pazarından yayılmadı mı? DSÖ ekibinden şoke eden açıklama!

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kovid-19'un Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddialarını da yalanlayan Dedkov, "Laboratuvar mükemmel bir şekilde donatılmış. Oradan bir şeylerin sızmış olabileceğini hayal etmek benim için zor." ifadelerini kullandı.