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    • 07.02.2021 13:43
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    Dünya koronavirüsle savaşırken bir gizemli hastalık daha! Alarma geçtiler! Kan kusuyorlar

    Dünya yeni tip koronavirüsle savaşırken tüm ülkeleri alarma geçiren bir açıklama daha geldi. Nedeni henüz tespit edilemeyen gizemli hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Gizemli hastalığa yakalananların kan kustuğu açıklandı. İşte detaylar…

    Son dakika haberler... Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Tanzanya'da korkutan gizemli hastalık baş gösterdi. Bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği gizemli hastalığa yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusması görüldü.

    KAN KUSMASINA YOL AÇIYOR
    Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı. Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.

    Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi.

        NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ
        Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

        Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı. Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
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