Dünya koronavirüsle savaşırken bir gizemli hastalık daha! Alarma geçtiler! Kan kusuyorlar

Son dakika haberler... Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Tanzanya'da korkutan gizemli hastalık baş gösterdi. Bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği gizemli hastalığa yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusması görüldü.