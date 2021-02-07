Dünya koronavirüsle savaşırken bir gizemli hastalık daha! Alarma geçtiler! Kan kusuyorlar

Son dakika haberler... Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Tanzanya'da korkutan gizemli hastalık baş gösterdi. Bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği gizemli hastalığa yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusması görüldü.
KAN KUSMASINA YOL AÇIYOR
Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı. Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.
Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi.