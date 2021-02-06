Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.02.2021 12:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2021 13:26
    ABONE OL

    : Çinli duyurdu: yönetiminden ikinci yerli Kovid-19 sına onay

    haberine göre Türkiye'nin de tedarik ettiği Çinli şirketi tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı virüs aşısının, Çin'den "yaygın kullanım onayı" aldığı duyuruldu.

    Sinovac duyurdu: 2. Aşı onaylandı!

    Çinli Biotech firması yaptığı açıklamada, Kovid-19 sının şartlı olarak toplu kullanımı için resmi olarak onaylandığını belirtti. CoronaVac, Sinopharm aşısının ardından ülkede onay alan ikinci virüs aşısı oldu. Çin medyasının olarak duyurduğu haberde, Sinovac'ın Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nin firma tarafından geliştirilmiş Kovid-19 aşısı CoronaVac'a şartlı onay verildiği aktarıldı. Devlete ait China National Pharmaceutical Group'a (Sinopharm) bağlı bir enstitüsü tarafından geliştirilen aşının Aralık ayında onaylanmasından sonra onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı olduğu ifade edildi.

    SALGINA BAĞLI ÖLÜMLERİ ÖNLEMEDE YÜZDE 100 ETKİ
    Sinovac, Brezilya ve Türkiye'de yapılan ileri safha denemelerin CoronaVac aşısının Covid-19 kaynaklı hastaneye yatma ve ölümleri önlemede yüzde 100 etkili olduğuna işaret ettiğini açıklamıştı. 12 bin 396 bin kişinin katıldığı denemelerde, aşının enfeksiyonu önlemedeki başarısının daha düşük olduğu belirtilmiş, CoronaVac'ın tıbbi tedavi gerektiren vakaları önlemede etkisinin yüzde 83.7 olduğu, enfeksiyonların önüne geçmede ise etkinlik oranının yüzde 50.65 olduğu aktarılmıştı. The Lancet'te, aşının 60 yaş üstü kişilere uygulanmasına dair yapılan çalışmaların ara sonuçları yayınlanmıştı. Söz konusu raporda, CoronaVac'ın 60 yaş üstü yetişkinlerde güvenli olduğuna işaret edilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Çinli Sinovac duyurdu: Pekin yönetiminden ikinci yerli Kovid-19 aşısına onay