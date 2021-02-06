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    • 06.02.2021 18:00
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    : ile su konusundaki temaslarda olumlu gelişmeler var

    , son dönemde ile su konusunda yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Su ihtiyacını büyük ölçüde ve nehirlerinden temin eden Irak, uzun yıllardır yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşadığı biliniyor. Irak, son dönemde iye ile su konusunda yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Su ihtiyacını büyük ölçüde Dicle ve Fırat nehirlerinden temin eden Irak, uzun yıllardır yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşadığı biliniyor.

    AA
    Irak'tan Türkiye açıklaması

    Sözcüsü r, devlete ait gazetesine yaptığı açıklamada, 'ın su dosyasına ilişkin ile yürütülen görüşmeleri değerlendirdi.

    Samir, temaslarda tarafının, iki ülke arasındaki ortak nehirlerde Irak'ın su hakkının korunmasına önem verdiklerini vurguladığını ve görüşmelerde olumlu gelişmeler gerçekleştiğini belirtti.

    Ülkenin su ihtiyacını temelde ve nehirlerinden temin eden Irak, uzun yıllardır yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşıyor.

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    Haberler Dünya Irak Su Kaynakları Bakanlığı: Türkiye ile su konusundaki temaslarda olumlu gelişmeler var