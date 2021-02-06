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    • Dünya
    • 06.02.2021 13:34
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    • 06.02.2021 13:56
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    'nın şehrinde : 3 bina yıkıldı 3 kişi yaralandı

    haberine göre 'nın şehrindeki Chartrons bölgesinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ifade edilirken, meydana gelen patlamada, üç binanın yıkıldığı, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. , bölgede önlem nedeniyle gaz akışının kesildiğini kaydederek, “50 kişilik itfaiye ekibimiz ile müdahalede bulunuyoruz. 3 yaralımız var. İki kişi enkaz altında arama çalışmaları yürütülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde de tahliye sürüyor" ifadelerine yer verildi.

    Fransa'da patlama: Yaralılar var

    'nın şehrindeki Chartrons bölgesinde sabah saatlerinde şiddetli meydana geldi. Patlamanın 68 rue caddesindeki bir garajda meydana geldiği İlk belirlemelere göre patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ifade edildi.

    tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin ilk bulguların gaz sıkışmasına işaret ettiği ve patlamanın etkisiyle 3 binanın yıkıldığı, bir çok mağazanın da zarar gördüğü ifade edildi.

    3 YARALI, 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA
    Bordeaux İtfaiye teşkilatı, bölgede önlem nedeniyle gaz akışının kesildiğini kaydederek, "50 kişilik itfaiye ekibimiz ile müdahalede bulunuyoruz. 3 yaralımız var. İki kişi enkaz altında arama çalışmaları yürütülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde de tahliye sürüyor" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Dünya Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama: 3 bina yıkıldı 3 kişi yaralandı