"İNGİLTERE SÜRAT TEKNESİ, AB TANKER GİBİ"

AB, aşılamalar konusunda İngiltere ve ABD gibi diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığı için eleştiriliyor. Von der Leyen, bu konuda da İngiltere'nin hızlı karar alabilme avantajını kullandığını belirterek şunları söyledi: "AB, bir tanker gibiyken bir ülke tek başına olduğunda sürat teknesi gibi olabilir. Bir ilaç firmasıyla sözleşmeyi sonuçlandırmadan önce 27 üye ülkenin 5 gün içinde söyleşmeye mutabık olup olmadığını söylemesi gerekiyor. Bu da doğal olarak süreci yavaşlatıyor. Karar alma sürecimizi hızlandırmak için aslında kendimize sürekli baskı uygulamamız lazım. Ama ben yine de Avrupa'nın yaklaşımının doğru olduğunu düşünüyorum. Bir veya birkaç ülke aşı alsaydı ve diğerleri alamasaydı bunun birlik açısından Avrupa için ne anlama geleceğini düşünmek bile istemiyorum."