Von der Leyen, Avrupa'da yayın yapan bir grup medya kuruluşuna verdiği ortak röportajda, "Aşılamaların başlaması aşı dozlarının kusursuz şekilde aktarılacağı anlamına gelmiyor. Biz bunu hafife almışız. Bunu acı bir şekilde öğrenmiş olduk." dedi.
Başlarda daha çok aşının geliştirilmesine odaklandıklarını belirten von der Leyen, "Geç anladık ama buna paralel olarak toplu üretimdeki zorluklara da daha fazla eğilmeliymişiz." diye konuştu.
Aşıların üretimindeki düzensizliklerin gelecek aylarda da süreceğini aktaran von der Leyen, bunun sebebinin ilaç firmalarının karşılaştığı hammadde ve diğer bileşenlerdeki kıtlık olduğunu belirtti.
"HALKA SÖYLEMELİYDİK"
Von der Leyen, son aylarda aşılarla ilgili yanlış adımlarını kabul ederek, bu tür zorluklar karşısında AB ülkelerindeki halkın beklentilerini de sorunları göz önünde bulundurarak ayarlamaları gerektiğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı, "Bu sürecin yavaş da olsa ilerlediğini, bunun çok yeni bir süreç olduğunu, sorunlar ve gecikmeler olabileceğini halka söylemeliydik." ifadesini kullandı.