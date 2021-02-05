ABD'nin Iowa eyaletinde etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Interstate 80 karayolunda 40 araç birbirine girdi.

ABD'nin Iowa eyaletinde etkisini sürdüren kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Colfax ve Newton bölgeleri arasındaki Interstate 80 karayolunda kar fırtınası sonrası sürücüler zor anlar yaşadı.

Buz tutan yolda toplam 40 araç birbirine girdi. Yarı römork kamyon, tır ve devriye araçlarının da karıştığı kaza sonrası yetkililer bazı sürücü ve yolcuların hafif yaralandığını aktardı.