18 futbol sahası büyüklüğünde enerji adası dünyada bir ilk olacak!

Dünya genelinde sürdürülebilir enerjiden yararlanmak adına bir çok proje geliştirilirken, Danimarka'dan kritik bir adım geldi. Danimarka, Kuzey Denizi'nde ilk aşamada üç milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa etmek için harekete geçti. Dünyanın ilk enerji adasıyla ilgili proje Danimarka parlamentosundaki siyasi partilerden de onay aldı.