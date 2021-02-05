Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.02.2021 12:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 12:21
    ABONE OL

    18 futbol sahası büyüklüğünde enerji adası dünyada bir ilk olacak!

    'nın 'nde ilk aşamada 3 milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa edeceği açıklandı. Öte yandan, Danimarka Enerji Bakanı , projeyle ilgili olarak "Bu dev bir şey. Haritayı değiştiriyoruz." diye konuştu. Ülke tarihinin en büyük inşaat projesi olan adanın 18 futbol sahası büyüklüğünde olacak.

    DHA

    Dünya genelinde sürdürülebilir enerjiden yararlanmak adına bir çok proje geliştirilirken, Danimarka'dan kritik bir adım geldi. Danimarka, Kuzey Denizi'nde ilk aşamada üç milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa etmek için harekete geçti. Dünyanın ilk enerji adasıyla ilgili proje Danimarka parlamentosundaki siyasi partilerden de onay aldı.

    18 FUTBOL BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK
    Ülke tarihinin en büyük inşaat projesi olan adanın 18 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bunun daha sonra üç katına çıkarılabileceği belirtiliyor.

    Projede 200 dev rüzgâr türbini için bir merkez olarak hizmet verecek ada kıyıdan 80 kilometre uzaklıkta inşa edilecek.

        2033'TE FAALİYETE GEÇECEK
        Projenin inşaatına 2026'da başlanması planlanırken, tesisin 2033'te faaliyete girmesi bekleniyor. Projenin yüzde 51'i devlete ait olacağı belirtilirken, tesisin maliyetinin 34 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.Yeni adanın enerji üretme kapasitesi 3 gigavat olacak. Kapasitenin zaman içinde 10 gigavata çıkarılması planlanıyor.

        Adada üretilen elektriğin Belçika, Hollanda ve Almanya'ya da verilmesi hedefleniyor. Öte yandan, Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, projeyle ilgili olarak "Bu dev bir şey. Haritayı değiştiriyoruz." diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya 18 futbol sahası büyüklüğünde enerji adası dünyada bir ilk olacak!