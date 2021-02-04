Şarkıcı, elmasın 10 ila 11 karat arasında olduğunu ve en sevdiği mücevher tasarımcısı Elliot Eliantte'in elinden çıktığını belirtti. Lil Uzi Vert, "Bugattim bile bu mücevherin parasını ödeyemiyor. Tüm arabalarım birlikte, artı bir ev parası bunu karşılayabildi" diye konuştu.