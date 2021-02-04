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    • Dünya
    • 04.02.2021 16:09
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    • 04.02.2021 16:12
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    Yok böyle görgüsüzlük! alnına 170 milyon TL'lik taktırdı

    'li rapçi , görgüsüzlüğün son noktasını sergiledi. Ünlü rapçi alnına 11 karatlık 170 milyon lira değerinde pembe renkli bir taktırdı. 4 yıldır elmas için para ödediğini belirten rapçi mücevherin başına bir şey gelmesin diye de sigortalattı.

    Görgüsüzlüğün dik alası

    Lükse olan düşkünlüğüyle tanınan 26 yaşındaki şarkıcı Lil Uzi Vert, pahalı saat ve kıyafetlerden sonra akıllara durgunluk veren bir şey yaptı.

    ALNINA 24 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE ELMAS TAKTIRDI
    Rapçi, alnına 24 milyon dolar yani 170 milyon TL'ye pembe elmas taktırarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    "BUGATTIM BİLE PARASINI ÖDEYEMİYOR"
    Page Six'in haberine göre; ünlü şarkıcı, son dört yılını alnına yerleştirmeyi planladığı 24 milyon dolarlık doğal pembe elmasın parasını ödeyerek geçirdiğini söyledi.

        Şarkıcı, elmasın 10 ila 11 karat arasında olduğunu ve en sevdiği mücevher tasarımcısı Elliot Eliantte'in elinden çıktığını belirtti. Lil Uzi Vert, "Bugattim bile bu mücevherin parasını ödeyemiyor. Tüm arabalarım birlikte, artı bir ev parası bunu karşılayabildi" diye konuştu.

        "ALNIMDA YÜZÜĞÜ KAYBETME ŞANSIM ÇOK AZ"
        Ünlü şarkıcı, "Güzellik acılıdır" mesajıyla birlikte, alnına yapıştırılan elmasın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşınca

        "Elması yüzüğe koymak yerine neden alnına yapıştırmayı seçtin?" diyen takipçisine "Yüzüğü kaybedersem, elması alınıma koyduğumdan daha çok dalga geçecekler.

            Haberler Dünya Yok böyle görgüsüzlük! Lil Uzi Vert alnına 170 milyon TL'lik elmas taktırdı