Lükse olan düşkünlüğüyle tanınan 26 yaşındaki şarkıcı Lil Uzi Vert, pahalı saat ve kıyafetlerden sonra akıllara durgunluk veren bir şey yaptı.
ALNINA 24 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE ELMAS TAKTIRDI
Rapçi, alnına 24 milyon dolar yani 170 milyon TL'ye pembe elmas taktırarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"BUGATTIM BİLE PARASINI ÖDEYEMİYOR"
Page Six'in haberine göre; ünlü şarkıcı, son dört yılını alnına yerleştirmeyi planladığı 24 milyon dolarlık doğal pembe elmasın parasını ödeyerek geçirdiğini söyledi.