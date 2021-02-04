İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Salı günü yapılan yazılı açıklamada TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu.
13 YAŞIN ALTINDAKİLERİN UYGULAMASI SİLİNECEK
Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar Tiktok tarafından silinecek.
SIKI ÖNLEMLERİ TAAHHÜT ETTİ
Açıklamada TikTok'un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi.
İTALYANCA MODERATÖRLER İKİ KATINA ÇIKACAK
Buna göre Tiktok İtalyanca dilinde çalışan moderatörlerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemler devreye sokacak.