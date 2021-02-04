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    • 04.02.2021 14:37
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    • 04.02.2021 14:41
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    'a yaş sınırı geldi! adım attı

    Son yılların en popüler uygulaması olan 'a 'da yaş sınır geldi. (GPDP), TikTok'un 13 yaş sınırı getirdi. İtalya 'da ocak ayı sonunda 10 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok'taki meydan okuma sonrası hayatını kaybetmesi infiale yaratmıştı.

    İHA
    TikTok'a yaş sınırı geldi

    İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Salı günü yapılan yazılı açıklamada TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu.

    13 YAŞIN ALTINDAKİLERİN UYGULAMASI SİLİNECEK
    Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar Tiktok tarafından silinecek.

    SIKI ÖNLEMLERİ TAAHHÜT ETTİ
    Açıklamada TikTok'un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi.

    İTALYANCA MODERATÖRLER İKİ KATINA ÇIKACAK
    Buna göre Tiktok İtalyanca dilinde çalışan moderatörlerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemler devreye sokacak.

        10 YAŞINDAKİ BİR KIZ TİKTOK YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
        İtalya'nın Palermo kentinde Ocak ayı sonunda 10 yaşındaki bir kızın, Tiktok'taki bir meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları ülkede infiale yol açmıştı.
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