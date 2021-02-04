SON DAKİKA: Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması: İstikşafi görüşmelerin tarihi belli oldu



Türkiye'de yapılan görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alınmış, taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.