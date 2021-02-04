ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Alejandro Mayorkas ile Ulaştırma Bakanı adayı Pete Buttigieg'e onay verdi.
20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayan Biden'ın kabinesinde yer alacak adaylar ABD Senatosundan onay almaya devam ediyor.
BUTTIGIEG'E 13 HAYIR OYU VERİLDİ
Senato Genel Kurulunda ayrı ayrı yapılan oturumlarda Mayorkas 43 hayır oyuna karşı 56 evet oyu ile Buttigieg ise 13 hayır oyuna karşı 86 evet oyu ile bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.
Bu göreve gelen ilk Latin Amerika kökenli ve ilk göçmen olarak tarihe geçen Mayorkas, özellikle ABD-Meksika sınırına örülen duvara karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyetçi kesimlerden tepki toplamıştı.