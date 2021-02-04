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    • Dünya
    • 04.02.2021 13:37
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    • 04.02.2021 13:43
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    ve 'den sonra da Boğaziçi'ni kışkırtma peşinde!

    ’ndeki tamamen yasal olarak yapılan rektör ataması üzerinden yürütülen sokakları hareketlendirme provokasyonuna ABD’li NYT ve 'nin ardından da katıldı. gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif gösterileri 2013'te ile kıyasladı. Gazete Boğaziçi'ndeki gösterilere üstü kapalı destek vererek "2013 Gezi Parkı hareketinden bu yana Türkiye'deki en büyük sivil ayaklanma" olarak nitelendirdi.

    Guardian da Boğaziçi'ni kışkırtma peşinde!

    basını, Rektörlüğü görevine 'nun atanması bahanesiyle başlayan protestoları desteklemeye devam ediyor. gazetesi, "Türkiye'de gösterilerin gün geçtikçe büyüdüğünü" belirterek, olayların yayılmasına yönelik üstü kapalı destek verdi.

    Boğaziçi Üniversitesi'ne "devlet onaylı bir rektörün atanmasıyla ilgili protestoların arttığı" aktarılırken, şu ifadeler kullanıldı:

    GUARDIAN'IN ASILSIZ İDDİALARI
    "Bulu'yu atama kararı, üniversite üyeleri tarafından demokratik olmadığı gerekçesiyle kınandı ve hükümetin ülkenin son sol eğilimli kurumlarından birine sızma girişimi olarak yorumlandı."


    "GEZİ'DEN BU YANA EN BÜYÜK AYAKLANMA"
    benzeri ayaklanmanın hayalini dile getiren gazetenin haberinde, "2013 Gezi Parkı hareketinden bu yana Türkiye'deki en büyük sivil ayaklanma gösterilerinde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda bu hafta İstanbul'da en az 250, Ankara'da 69 kişi gözaltına alındı" denildi.

    Ayrıca "gençlerin dinden uzaklaşmaya başladığı" şeklinde ifadelere yer verilerek, Türkiye hakkında kirli algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldı.



    ABD'Lİ NYT'TEN BOĞAZİÇİNİ ATEŞLEME ÇABASI!
    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif gösterilere ABD basınından da destek gelmişti. ABD'de kongre baskınını "Çete baskını" olarak nitelendiren gazetesi konu Türkiye olunca protestolara destek vermişti.

    BBC DE BOŞ DURMADI
    'nin skandal haberinde "Protestolar bir aydır devam ediyor ama gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Boğaziçi öğrencilerini desteklemek için Türkiye çapında yeni protesto çağrıları yapılıyor." denilmişti.

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    Haberler Dünya New York Times ve BBC'den sonra İngiliz Guardian da Boğaziçi'ni kışkırtma peşinde!