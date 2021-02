Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır koronavirüs aşısı yaptırdı.

Twitter hesabından, Kovid-19 aşısı olduktan sonra paylaşımda bulunan Bozkır, bugün New York'ta aşının ilk dozunu yaptırdığını belirtti.

"AŞI HAYAT KURTARIR"

New York eyaletinin 65 yaş ve üzeri kriterini karşılayan ve başvurusu onaylanan Bozkır, "Önceliğim aşının dünya genelinde adil ve eşit dağıtılmasını hızlandırmak. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum, aşı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

1) I was pleased to get the first dose of my #COVID19 vaccine today from @HealthNYGov. My priority is to advance the fair and equitable distribution of vaccines around the world. I encourage everyone to get vaccinated when they can. Vaccines save lives. #Vaccinated #Vaccines4All pic.twitter.com/JmeLrAHFN0