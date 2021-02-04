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    • 04.02.2021 20:53
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    BM 75. Genel Kurul Başkanı sı oldu

    Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı , yeni tip (Kovid-19) sı yaptırdı. Twitter'dan açıklama yapan Bozkır, "Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum, aşı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

    Bozkır da yaptırdı

    Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı sı yaptırdı.

    Twitter hesabından, Kovid-19 aşısı olduktan sonra paylaşımda bulunan Bozkır, bugün 'ta aşının ilk dozunu yaptırdığını belirtti.

    "AŞI HAYAT KURTARIR"
    New York eyaletinin 65 yaş ve üzeri kriterini karşılayan ve başvurusu onaylanan Bozkır, "Önceliğim aşının dünya genelinde adil ve eşit dağıtılmasını hızlandırmak. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum, aşı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır koronavirüs aşısı oldu