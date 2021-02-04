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    • Dünya
    • 04.02.2021 14:52
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    • 04.02.2021 14:52
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    'ndan flaş swap kararı! 9 ay daha uzatıldı

    Son dakika haberine göre (), Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının 9 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

    ECB'den flaş swap kararı! 9 ay daha uzatıldı

    (), Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının 9 ay uzatıldığını duyurdu.

    ECB'den yapılan açıklamada, Arnavutluk, Hırvatistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, San Marino ve Sırbistan merkez bankaları ile Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik oluşturulan toplam 12,4 milyar avroluk repo ve swap imkanlarının Mart 2022'ye uzatıldığı belirtildi.

    Açıklamada, repo ve swap hatlarının daha önce Haziran 2021'e kadar geçerli olduğu hatırlatılarak, hatların amacının, merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu kaydedildi.

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    Haberler Dünya Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş swap kararı! 9 ay daha uzatıldı