Bakanlık, CLIR birimlerine bağlı denetçilerden, Müslümanlara ait iş yerlerini "çok sıkı bir şekilde" denetlemelerini istedi. Valiliklerin iç yazışmalarına dayandırılan habere göre CLIR birimleri, bölge valiliklerinin düzenledikleri iş yeri denetimlerine katılmayı talep etti. Çalışma Bakanlığı da "dini radikalizm" ile mücadele eden CLIR personeliyle iş birliği yapılması yönünde karar aldı.

"KAPATMAK İÇİN 'HUKUKİ GEREKÇE' BULUN"

Bakanlıklar, denetmenlerden, Müslümanlara ait iş yerlerinde iş kanunun sağlık ve hijyen standartlarıyla ilgili maddelerinin ihlal edildiğine veya "ayrılıkçı" şüphelerin kanıtlandığına ilişkin herhangi bir "yasal gerekçe" bulmalarını talep etti.

"Yasal gerekçe bulun" talimatı, Melun bölgesinde bir restorana düzenlenen operasyona ilişkin elektronik postaya yansıdı. Postada, restoranın kapatılması için denetçilerden "mutlaka bir gerekçe bulmaları" isteniyor.