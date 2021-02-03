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    • Dünya
    • 03.02.2021 09:40
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    • 03.02.2021 09:42
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    Mutasyona uğramış ! 'da da görüldü

    'da ortaya çıkan ve hızla yayılan mutasyona uğramış türüne 'da da görüldü. Danimarka'da mutasyona uğramış koronavirüs 5 kişide görüldü.

    AA
    Mutasyonlu Kovid-19! Bir AB ülkesinde daha görüldü

    Güney Afrika'da ortaya çıkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış hızlı yayılan türüne Danimarka'da 5 kişide rastlandı.

    YURT DIŞINDAN GELEN 5 KİŞİDE GÖRÜLDÜ
    Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışından Danimarka'ya gelen 5 kişide, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi B.1.351 tespit edildiğini bildirdi.

    İZOLASYONA ALINDILAR
    Heunicke, söz konusu 5 kişi ve yakın çevresinin izolasyonda tutulduğunu kaydetti.

    İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKAN VİRÜS DE GÖRÜLMÜŞTÜ
    Danimarka'da daha önce İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan tipi B.1.1.7 de görülmüştü.
        Haberler Dünya Mutasyona uğramış koronavirüs! Danimarka'da da görüldü