Güney Afrika'da ortaya çıkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış hızlı yayılan türüne Danimarka'da 5 kişide rastlandı.
YURT DIŞINDAN GELEN 5 KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışından Danimarka'ya gelen 5 kişide, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi B.1.351 tespit edildiğini bildirdi.
İZOLASYONA ALINDILAR
Heunicke, söz konusu 5 kişi ve yakın çevresinin izolasyonda tutulduğunu kaydetti.
İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKAN VİRÜS DE GÖRÜLMÜŞTÜ
Danimarka'da daha önce İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan tipi B.1.1.7 de görülmüştü.