Yeni tip koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü heyeti Viroloji Enstitüsü laboratuvarına gitti. Vuhan'daki enstitü salgının ilk günlerinden beri komplo teorilerinin odağındaki yer olarak kabul ediliyor ve gizeminin ortaya çıkması bekleniyordu.
Heyetin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak, kritik ziyaret sonrası ilk açıklamaları yapan isim oldu. Enstitü Direktör Yardımcısı Dr. Shi Zhengli ile yakın ilişkileri olan ve geçmişte birlikte çalışmalar yapan Daszak, daha önce şiddetle reddettiği ve komplo teorisi olarak nitelendirdiği 'koronavirüs laboratuvardan yayıldı' iddiasını gözardı etmediklerini ifade ettiği açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.
DSÖ heyeti, saha çalışmaların 6'ncı gününde, Vuhan'daki çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın merakla takip ettiği ziyaret sonrası Heyetin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak Sky News televizyonuna herkesi şoke eden açıklamalar yaptı.