Aynı zamanda insanları, hayvanları ve çevreyi ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardan koruyan bir sivil toplum kuruluşu olan EcoHealth Alliance üyesi de olan Peter Daszak ve DSÖ ekibinin 'Yarasa Kadın' olarak da tanınan, enstitünün Direktör Yardımcısı Dr. Shi Zhengli ile birlikte laboratuvarda 3 saatlik bir inceleme yaptıkları bildiriliyor.

Daszak, arkadaşlarıyla birlikte daha önce hiç görülmemiş 'verilere' ulaştıklarını ve araştırmada artık 'gerçekten bir yerlere' geldiklerini söyledi. Daszak, son bilgiler ışığında virüsün laboratuvardan yayıldığı ihtimalini de gözardı etmediklerini sözlerine ekledi.