Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.02.2021 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2021 17:14
    ABONE OL

    Korkulan oldu! 'da inceleme yapan ekibinin İngiliz üyesinden itiraf gibi açıklama!

    İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsün kökenini araştırmak için salgının sıfır noktasına giden heyeti laboratuvarına girdi. Viroloji Enstitüsü laboratuvarına girdi. Daha önce komplo teorilerine ‘saçmalık’ diyen İngiliz üyesi Dr. ise yaptığı açıklamayla 'dan haber bekleyen herkesi şaşırttı.

    Yeni tip koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü heyeti Viroloji Enstitüsü laboratuvarına gitti. Vuhan'daki enstitü salgının ilk günlerinden beri komplo teorilerinin odağındaki yer olarak kabul ediliyor ve gizeminin ortaya çıkması bekleniyordu.

    Heyetin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak, kritik ziyaret sonrası ilk açıklamaları yapan isim oldu. Enstitü Direktör Yardımcısı Dr. Shi Zhengli ile yakın ilişkileri olan ve geçmişte birlikte çalışmalar yapan Daszak, daha önce şiddetle reddettiği ve komplo teorisi olarak nitelendirdiği 'koronavirüs laboratuvardan yayıldı' iddiasını gözardı etmediklerini ifade ettiği açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

    DSÖ heyeti, saha çalışmaların 6'ncı gününde, Vuhan'daki çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın merakla takip ettiği ziyaret sonrası Heyetin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak Sky News televizyonuna herkesi şoke eden açıklamalar yaptı.

        Virüsün ortaya çıktığı veya üretildiği yer olduğuna dair iddialara konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden heyet üyeleri, enstitünün Direktör Yardımcısı Şı Cıngli ve laboratuvar çalışanlarından bilgi aldı.

        Temaslarına dair detayları paylaşmayan heyet üyelerinin, erişim konusunda engellerle karşılaştıkları iddia edildi.

        Dr. Peter Daszak, daha önceki açıklamalarında virüsün Vuhan'daki laboratuvardan yayıldığı konusundaki komplo teorilerini reddetmişti ve 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirmişti. Ancak Daszak'ın fikirleri Viroloji Enstitüsü'ne yaptığı ziyaretle bir anda değişti.

        Aynı zamanda insanları, hayvanları ve çevreyi ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardan koruyan bir sivil toplum kuruluşu olan EcoHealth Alliance üyesi de olan Peter Daszak ve DSÖ ekibinin 'Yarasa Kadın' olarak da tanınan, enstitünün Direktör Yardımcısı Dr. Shi Zhengli ile birlikte laboratuvarda 3 saatlik bir inceleme yaptıkları bildiriliyor.

        Daszak, arkadaşlarıyla birlikte daha önce hiç görülmemiş 'verilere' ulaştıklarını ve araştırmada artık 'gerçekten bir yerlere' geldiklerini söyledi. Daszak, son bilgiler ışığında virüsün laboratuvardan yayıldığı ihtimalini de gözardı etmediklerini sözlerine ekledi.

            Sky News'a konuşan DSÖ üyesi, elde ettikleri yeni bilgilerin soruşturmanın devamı için kendilerine yön bulmakta yardımcı olacağını söylerken 'Bilgiler bizi canlı hayvan pazarına götürürse oraya, vahşi hayvan satılan marketlere götürürse oraya ve hatta bir laboratuvara götürürse oraya gideceğiz. Her şey artık masada ve bizler de bu konuda açık görüşlüyüz' ifadelerini kullandı.

            Dr. Daszak'ın ekipteki pozisyonu, EcoHealth Alliance üyesi olduğu ve bu kuruluş laboratuvara maddi destek sağladığı için şüphe yaratmıştı.

            Dr. Shi ile de yakın arkadaş olan Daszak, Viroloji Enstitüsü ekibini cansiperane şekilde savunmuş ve virüsün buradan çıktığı iddialarını sert şekilde reddetmişti.

            DSÖ, geçen yıldan beri eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da seslendirilen bu teoriyi karalama kampanyası olarak adlandırmış ve ciddiye almadığını belirtmişti.

            2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

            Birçok bilim insanı bu tezi reddediyor. Ancak bazı uzmanlar, hayvanlardan alınan ve insanlara geçme olasılığı incelenen bir virüsün laboratuvar çalışanlarından birine bulaşmış olabileceğini ve hastalığın bu şekilde yayılmış olabileceğini söylüyor.

                Dr. Daszak Sky News'a yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti: "Enstitü 'deki laboratuvarın konuyla ilgisi olabileceğine dair tezlerden haberimiz elbette var. Ve merak etmeyin bu konuda sorular sormaya devam edeceğiz. Eğer bulduğumuz veriler bizi oraya götürürse biz de oraya gideceğiz. Kanıtları takip edeceğiz. Çin daha önce hiç olmadığı kadar açık davranıyor ve bizimle tüm verileri paylaşıyor. Bu da bizi virüsün çıkış noktasına götürecek, bundan eminim."

                DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
                Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 76 milyonu aştı.

                Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

                Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 76 milyon 15 bin 628'i iyileşti.

                ABD'de 16 milyon 677 bin 897, Hindistan'da 10 milyon 461 bin 240, Brezilya'da 8 milyon 77 bin 967 ve Rusya'da 3 milyon 340 bin 545 kişi virüsü yenmeyi başardı.

                Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 379 bin 70 kişi sağlığına kavuştu.

                İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 43 bin 499, Kolombiya'da 1 milyon 954 bin 674, Almanya'da 1 milyon 954 bin, İngiltere'de 1 milyon 787 bin 706, Arjantin'de 1 milyon 729 bin 999, Meksika'da 1 milyon 425 bin 748, Güney Afrika'da 1 milyon 306 bin 22 ve Polonya'da 1 milyon 281 bin 396'ya ulaştı.

                Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

                Dünya genelinde 25 milyon 916 bin 584 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

                Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

                Dünya genelindeki vaka sayısı 104 milyon 193 bin 668'e ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 255 bin 974 kişi hayatını kaybetti.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Dünya Korkulan oldu! Vuhan'da inceleme yapan DSÖ ekibinin İngiliz üyesinden itiraf gibi açıklama!