Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarıya dikkat çeken Shaikh, "Dünya Türkiye'yi örnek almalı" ifadelerini kullandı. Shaikh, Türkiye'nin çok kısa süre içerisinden 2 milyondan fazla vatandaşının aşılama başarısını göstermesinin takdirle karşılandığını söyledi.

Mutasyonlarla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Shaikh, mutasyonların iyi yönde olma ihtimali olduğu gibi kötü ve daha tehlikeli yönde de olma ihtimaline dikkat çekti. ABD, Güney Afrika ve Brezilya'daki mutasyonların riskli olarak değerlendirdiklerini ifade eden DSÖ'nün Türkiye Koordinatörü Shaikh, tedbirlere her zamankinden daha dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.