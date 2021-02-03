Türkiye, İsrail'den alınan HERON'larda gerekli bakımların İsrail tarafından yapılmamasıyla İHA ve SİHA'da yerli ve milli teknoloji hamlesine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konuşmalarında bu durumu "Kötü komşu insanı ev sahibi yapar" diyerek özetledi.
Türkiye'nin özellikle İHA'SİHA alanında yerli ve milli teknoloji hamlesi özel şirketlerin de gayretleriyle başarılı sonuçlar veriyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı Avrupa'da ve Amerika'da sık sık gündeme gelirken Bayraktar üretimi TB2 SİHA'nın başarısı da kendisine sık sık analizlerde yer buluyor.
AZERBAYCAN ZAFERİ BİRKAÇ BASAMAK ATLATTI
Bayraktar TB2 Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal girişimine karşı kullanıldı. Bayraktar TB2'nin Ermeni ordusuna karşı zaferi hem dünyada savaş normlarının değişmesine neden oldu hem de dünyaya örnek oldu.