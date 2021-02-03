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    • Dünya
    • 03.02.2021 13:45
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    • 03.02.2021 13:57
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    TB2 dünyanın gündeminde! da tasarımını örnek alacak

    'ın ürettiği İHA ve SİHA'lar dünyadaki savaş stratejilerini değiştirdi. Dünyanın yakından takip ettiği yerli ve milli teknolojimiz Azerbaycan ordusuna da karşısında büyük bir zafer sağlamada yardımcı olunca bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. İHA/SİHA'lar için uluslararası basında birçok haber yer alırken son olarak Bayraktar üretimi SİHA'ları sayfalarına taşıdı. Haberde Bayraktar TB2'nin tasarımının örnek alındığı 'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiği T31'in tasarımında Bayraktar TB2'den esinlenildiği belirtildi. Bayraktar TB2'nin teknolojisiyle bu alanda dünyadaki standardı da belirlediği ifade edildi.

    takvim.com.tr
    Bayraktar TB2'nin tasarımı dünyaya örnek oldu

    Türkiye, İsrail'den alınan HERON'larda gerekli bakımların İsrail tarafından yapılmamasıyla İHA ve SİHA'da yerli ve milli teknoloji hamlesine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konuşmalarında bu durumu "Kötü komşu insanı ev sahibi yapar" diyerek özetledi.

    Türkiye'nin özellikle İHA'SİHA alanında yerli ve milli teknoloji hamlesi özel şirketlerin de gayretleriyle başarılı sonuçlar veriyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı Avrupa'da ve Amerika'da sık sık gündeme gelirken Bayraktar üretimi TB2 SİHA'nın başarısı da kendisine sık sık analizlerde yer buluyor.

    AZERBAYCAN ZAFERİ BİRKAÇ BASAMAK ATLATTI
    Bayraktar TB2 Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal girişimine karşı kullanıldı. Bayraktar TB2'nin Ermeni ordusuna karşı zaferi hem dünyada savaş normlarının değişmesine neden oldu hem de dünyaya örnek oldu.

        GÜRCİSTAN BAYRAKTAR TB2'NİN TASARIMINI KULLANMAK İSTİYOR
        Türk İHA ve SİHA'larının Kuzey Irak'ta Kuzey Suriye'de teröristlere karşı, Libya'da Hafter güçlerine karşı ve son olarak Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferler tasarımındaki başarıyı da gözler önüne serdi. Kendi İHA ve SİHA'sını üretmek isteyen Gürcistan da Bayraktar TB2'nin tasarımına talip oldu.

        FORBES DERGİSİ BAYRAKTAR TB2'Yİ SAYFASINA TAŞIDI
        Amerika merkezli Forbes dergisi de Bayraktar TB2'yi sayfalarına taşıdı. Dergi, Gürcistan'ın Bayraktar TB2'nin tasarımını örnek aldığı belirtildi. Forbes'taki analizde T31'i duyuran Gürcistan'ın Bayraktar TB2'deki teknolojileri kullanacakları da belirtildi.

        Analizde; Türkiye'nin komşusu olan Gürcistan'ın yaklaşık yarım ton olarak planlanan ve dört füze taşıyacak olan T31'in Bayraktar TB2'nin küçük bir versiyonu olduğu ve Türkiye'nin bu alanda sektördeki standardı belirlediği ifade edildi.
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        Haberler Dünya Bayraktar TB2 dünyanın gündeminde! Gürcistan da tasarımını örnek alacak