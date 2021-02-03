GÜRCİSTAN BAYRAKTAR TB2'NİN TASARIMINI KULLANMAK İSTİYOR

Türk İHA ve SİHA'larının Kuzey Irak'ta Kuzey Suriye'de teröristlere karşı, Libya'da Hafter güçlerine karşı ve son olarak Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferler tasarımındaki başarıyı da gözler önüne serdi. Kendi İHA ve SİHA'sını üretmek isteyen Gürcistan da Bayraktar TB2'nin tasarımına talip oldu.