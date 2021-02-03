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    • 03.02.2021 19:18
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    'de "" tipi askeri helikopter düştü! Ölüler var...

    Son dakika haberi... ’nin Idaho eyaletinde personelini taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi. Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.

    AA
    ABD'de askeri helikopter düştü!

    'nin Idaho eyaletinde personelini taşıyan askeri helikopter düştü.

    Yetkililerce yapılan açıklamada, ABD'nin Idaho'nun Boise kentinde Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında ait "UH-60 Black Hawk" tipi helikopterin düştüğü belirtildi.

    3 ÖLÜ
    Açıklamada, yaşamını yitiren 3 askerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

    Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve hayatını kaybeden askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

    SEBEBİ BİLİNMİYOR
    Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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