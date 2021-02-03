ABD'nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopter düştü.

Yetkililerce yapılan açıklamada, ABD'nin Idaho'nun Boise kentinde Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Idaho Ulusal Muhafızlarına ait "UH-60 Black Hawk" tipi helikopterin düştüğü belirtildi.

3 ÖLÜ

Açıklamada, yaşamını yitiren 3 askerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve hayatını kaybeden askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.