Rumların paylaşamadığı rölyef geçen yıl, 46 sene aradan sonra KKTC'nin ziyarete açtığı Maraş'taki Esperia Towers otelinin bodrum katındaki gece kulübünün duvarında bulunuyor. 1960'lı yıllarda Rumların ünlü kübist ressamı Christophoros Savva'nın 13 blok beton parça üzerine yaparak duvara sabitlediği rölyef üzerinde, müzisyenler ve dans eden kadınlar yer alıyor.
HAK İDDİA ETTİLER
Hürriyet'in haberine göre; Maraş'ın kapatıldığı 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bir yıl önce Perroquet gece kulübünün işletmesini alan Avgerinos Nikitas (93), rölyefi ressam Christophoros Savva'ya kendisinin yaptırdığını belirterek hak iddiasında bulundu ve BM şemsiyesi altında faaliyet gösteren Türk ve Rumlar'dan oluşan kültürel mirası koruma komitesine iade başvurusu yaptığını açıkladı.
Nikitas, Savva'yı anmak için bu rölyefi ulusal koleksiyona bağışlayacağını da söyledi. Öte yandan Esperia Towers otelinin sahipleri ise, avukatları aracılığıyla "Bizim malımız üzerindeki duvar ve sabit rölyöf bizimdir, iade edilirse dava açacağız" diye açıklama yaptı.