Nikitas, Savva'yı anmak için bu rölyefi ulusal koleksiyona bağışlayacağını da söyledi. Öte yandan Esperia Towers otelinin sahipleri ise, avukatları aracılığıyla "Bizim malımız üzerindeki duvar ve sabit rölyöf bizimdir, iade edilirse dava açacağız" diye açıklama yaptı.