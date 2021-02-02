NEW YORK'TA CİNAYETLER YÜZDE 43 ARTTI

Çalışmada, cinayetlerin en çok yaşandığı şehirlerin arasında St. Louis olduğu kaydedildi. Kentte 2020'de 262 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, bunun 267 kişinin öldürüldüğü 1993'ten bu yana kayda geçen en yüksek rakam olduğuna işaret edildi.

Cinayetlerin büyük şehirlerdeki artışına dikkat çekilen çalışmada, bu oranın geçen yıl, 2019'a göre Milwaukee'de yüzde 85, Seattle'da yüzde 63, Chicago'da yüzde 55 ve New York'ta yüzde 43 arttığı kaydedildi.