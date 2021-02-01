Maskeyi uzun süre kullananlar dikkat! Şoke eden araştırma!

Can kaybı sayısında ABD'yi, 223 bin 971 ile Brezilya, 158 bin 74 ile Meksika, 154 bin 312 ile Hindistan, 105 bin 571 ile İngiltere, 88 bin 279 ile İtalya, 75 bin 862 ile Fransa, 72 bin 697 ile Rusya, 58 bin 319 ile İspanya, 57 bin 889 ile İran, 57 bin 512 ile Almanya, 53 bin 650 ile Kolombiya, 47 bin 931 ile Arjantin, 43 bin 951 ile Güney Afrika, 40 bin 857 ile Peru, 37 bin 82 ile Polonya, 29 bin 728 ile Endonezya, 25 bin 865 ile Türkiye, 22 bin 628 ile Ukrayna ve 21 bin 66 ile Belçika takip etti.

Dünya genelinde 74 milyon 769 bin 767 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 26 milyon 135 bin 418 hasta tedavi altında bulunuyor.