Dikkat! Koronavirüs ile ilgili şoke eden açıklama! O vitamini eksik olanlarda ani ölüme neden oluyor!

Hollanda ve Belçikalı bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, K vitamininin corona virüs çifte önemine işaret ederek, eksikliğinin çeşitli komplikasyonlara yol açabileceği ve ani ölüme neden olabileceğine açıkladı.
DAHA CİDDİ AKCİĞER HASARI OLUŞTURUYOR
Bilim insanlarına göre, elastik lifleri tahribattan koruyan MGP proteininin aktivitesinden sorumlu K vitamininin eksikliği, corona virüste daha ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri olmanın yanı sıra, vasküler esnekliğin azalmasına neden olan komplikasyonlara yol açabiliyor.
Vücut, hasarı iyileştirmek için kan damarlarının duvarlarında kan pıhtıları oluşturuyor, bu durum kan dolaşımının bozulmasına ve hatta ani ölüme neden olabiliyor.