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    • 31.01.2021 13:15
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    Dikkat! Koronavirüs ile ilgili şoke eden açıklama! O vitamini eksik olanlarda ani ölüme neden oluyor!

    İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 103 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüs ile ilgili her geçen gün yeni bir bilgi geliyor. ve lı bilim insanları K vitamini eksikliğinin corona virüs hastalarında ani ölüme neden olabileceğini açıkladı.

    takvim.com.tr

    Hollanda ve Belçikalı bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, K vitamininin corona virüs çifte önemine işaret ederek, eksikliğinin çeşitli komplikasyonlara yol açabileceği ve ani ölüme neden olabileceğine açıkladı.



    DAHA CİDDİ AKCİĞER HASARI OLUŞTURUYOR
    Bilim insanlarına göre, elastik lifleri tahribattan koruyan MGP proteininin aktivitesinden sorumlu K vitamininin eksikliği, corona virüste daha ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri olmanın yanı sıra, vasküler esnekliğin azalmasına neden olan komplikasyonlara yol açabiliyor.



    Vücut, hasarı iyileştirmek için kan damarlarının duvarlarında kan pıhtıları oluşturuyor, bu durum kan dolaşımının bozulmasına ve hatta ani ölüme neden olabiliyor.

        YAĞLI PEYNİR, SÜT VE TEREYAĞI
        K vitamini ayrıca, kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen ve kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein S'yi aktive ediyor. Bununla birlikte K vitamini eksikliği, Covid-19'da ciddi komplikasyonlara ve ani ölüme neden olan vasküler hasara ve tromboz oluşumuna yol açabiliyor.



        İzvestiya gazetesinin bilim insanlarının bulgularına ilişkin görüşüne başvurduğu Rus uzmanlar, K vitamininin Covid-19'da önemli bir rol oynayabileceğini kabul ederek, vücudun bu maddenin gerekli normunu korumak için, yağlı peynir, süt ve tereyağının yanı sıra daha fazla yeşil sebze tüketilmesini tavsiye etti.

        İzvestiya gazetesinin bilim insanlarının bulgularına ilişkin görüşüne başvurduğu Rus uzmanlar, K vitamininin Covid-19'da önemli bir rol oynayabileceğini kabul ederek, vücudun bu maddenin gerekli normunu korumak için, yağlı peynir, süt ve tereyağının yanı sıra daha fazla yeşil sebze tüketilmesini tavsiye etti.

            DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
            Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 103 milyon 138 bin 668'e yükseldi.

            Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 229 bin 505'e ulaştı.

            ABD, 26 milyon 655 bin 740 vaka ve 450 bin 381 can kaybıyla "salgından en fazla etkilenen ülke" konumunda bulunuyor.

            Vaka sayısında ABD'yi 10 milyon 747 bin 91 ile Hindistan, 9 milyon 176 bin 975 ile Brezilya, 3 milyon 832 bin 80 ile Rusya, 3 milyon 796 bin 88 ile İngiltere, 3 milyon 177 bin 879 ile Fransa, 2 milyon 830 bin 478 ile İspanya, 2 milyon 541 bin 783 ile İtalya, 2 milyon 470 bin 901 ile Türkiye, 2 milyon 217 bin 234 ile Almanya, 2 milyon 86 bin 806 ile Kolombiya, 1 milyon 922 bin 264 ile Arjantin, 1 milyon 857 bin 230 ile Meksika, 1 milyon 508 bin 674 ile Polonya, 1 milyon 449 bin 236 ile Güney Afrika, 1 milyon 411 bin 731 ile İran, 1 milyon 216 bin 278 ile Ukrayna, 1 milyon 133 bin 22 ile Peru ve 1 milyon 66 bin 313 ile Endonezya izledi.

            Can kaybı sayısında ABD'yi, 223 bin 971 ile Brezilya, 158 bin 74 ile Meksika, 154 bin 312 ile Hindistan, 105 bin 571 ile İngiltere, 88 bin 279 ile İtalya, 75 bin 862 ile Fransa, 72 bin 697 ile Rusya, 58 bin 319 ile İspanya, 57 bin 889 ile İran, 57 bin 512 ile Almanya, 53 bin 650 ile Kolombiya, 47 bin 931 ile Arjantin, 43 bin 951 ile Güney Afrika, 40 bin 857 ile Peru, 37 bin 82 ile Polonya, 29 bin 728 ile Endonezya, 25 bin 865 ile Türkiye, 22 bin 628 ile Ukrayna ve 21 bin 66 ile Belçika takip etti.

            Dünya genelinde 74 milyon 769 bin 767 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 26 milyon 135 bin 418 hasta tedavi altında bulunuyor.

            KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
            COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

            EN YAYGIN SEMPTOMLAR:
            Ateş

            Kuru öksürük

            Yorgunluk

                DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:

                Ağrı ve sızı

                Boğaz ağrısı

                İshal

                Konjunktivit

                Baş ağrısı

                Tat alma veya koku duyusunun kaybı

                Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

                CİDDİ SEMPTOMLAR:
                Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

                Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

                Konuşma veya hareket kaybı

                Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

                Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

                Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.
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                Haberler Dünya Dikkat! Koronavirüs ile ilgili şoke eden açıklama! O vitamini eksik olanlarda ani ölüme neden oluyor!