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    • 30.01.2021 16:00
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    Son dakika: Devlet Başkanı 'den Yunanistan'ın davetine olumsuz yanıt

    Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenlerine davet ettiği Devlet Başkanı 'den aldığı "olumsuz" yanıt, ülkede hayal kırıklığı yarattı. Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin “Ama şimdi ne değişti? Rusya’da Yunanistan’ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, ’a oldukça epey üs vermiş olan savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi. Ta Nea gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde "Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller" yorumunda bulundu. Atina yönetiminin, 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles da bulunuyor.

    Putin'den Yunanistan'a soğuk duş

    Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenleri hazırlıklarına başladı. Atina yönetimi, bağımsızlık törenlerine davet ettiği Devlet Başkanı 'den aldığı "olumsuz" yanıt ülkede hayal kırıklığı yarattı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peshkov, dün yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in, 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200'üncü yılını kutlayacak olan Yunanistan'daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen, "Atina'yı ziyaret etme planı olmadığını" söyledi.

    "ATİNA, ABD SAVAŞ ARABASINA BAĞLI"
    Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin "Ama şimdi ne değişti? Rusya'da Yunanistan'ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington'a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi. Ta Nea gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde "Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller" yorumunda bulundu.

    DAVETLİLER ARASINDA MACRON VE PRENS CHARLES DE VAR
    Atina yönetiminin, 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu da bulunuyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Yunanistan'ın davetine olumsuz yanıt