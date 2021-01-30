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    • 30.01.2021 15:03
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    • 30.01.2021 15:03
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    Son dakika: 'de bombalı terör saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı

    Son dakika haberine göre 'nin kuzeyindeki ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Afrin'de kalleş saldırı! Yine sivil katliamı

    'nin kuzeyindeki sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

    Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.

    Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi.

    Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı