İtalya'da euro ya da biraz üzerinde satışa sunulan evleri almak isterseniz, ikinci düşünceniz onları yenilemekse Biccari kasabasındaki evler satışa çıktı.
Diğer kasabalarda uygulananın aksine bu bölgede kullanıma hazır evler de var. Bu evler anahtar teslim kabul ediliyor ve fiyatları 7 bin 500 eurodan başlıyor.
Hürriyet'in haberine göre Belediye Başkanı Gianfilippo Mignogna CNN Travel'a yaptığı açıklamada 1950'lerden beri düşen nüfustan bahsederek "Neredeyse 2.000 kişiyiz. Nüfusun azalması açık bir yara. Yerliler gitmeye devam ediyor ve çoğu yaz aylarında ziyarete gelirken, artık bunu da yapmıyorlar. Yaşanabilir birçok ev boş ve unutulmaya yüz tutuyor" dedi.
100 FAZLA BOŞ BİNA VAR
Mülklerin fotoğrafları ve haritaları yakında belediye binasının web sitesinde çevrimiçi olarak yayınlanacak. Ancak ilgilenen kişiler Mignogna (sindaco@comune.biccari.fg.it) ile iletişime geçebilirler. Bölgede 100'den fazla boş bina yer alıyor. Mignogna bölgeyle ilgili şunları anlatıyor; Bir gün eski merkezde dolaşıyordum. Kiralık ve satılık tabelalarıyla karşılaştım. Artık ilgilenmeyen sahiplerinin onları satmak istediğini gördüm.