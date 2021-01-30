Yunanistan'daki Moria Kampı'na gittiğini anlatan Yılmaz, "Orada insanlık ayaklar altına alınmış durumda. İnsanlar, şu anda soğuk kış şartlarında sıcak su bulamıyor. Uyuz hastalığı aldı başını gitti. Burada insanlık olarak bir duruş sergilemek lazım. Bir katkım olsun diye, bu yürüyüşe katılmak istedim." diye konuştu.

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