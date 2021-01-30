Çok sayıda sivil toplum örgütü çağrısıyla Neukölln semtindeki Herrmannplatz Meydanı'nda toplanan 1000'in üzerinde kişi, AB'nin sığınmacı politikasına tepki gösterdi.
Kottbusser Tor ve Wiener Caddesi üzerinden Oranien Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, "Bir daha Moria olmasın", "Sığınmacı kampları kapatılsın", "İltica insan hakkıdır", "Avrupa suçludur" ve "Sınırları açın" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.
AB'YE ELEŞTİRİ
Oranien Meydanı'nda yapılan konuşmalarda, Alman hükümeti ve AB'nin sığınmacı politikası eleştirilerek, "AB'nin sığınmacı sorununa çözüm getirmesini bekleyen Alman hükümeti, AB'nin sığınmacılardan etkilenen ülkeleri yalnız bıraktığını göz ardı ediyor." ifadeleri kullanıldı.
ZORLU SIĞINMACI KAMPLARINDAKİ YAŞAM MÜCADELESİ